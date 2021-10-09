В отличие от других "иностранных агентов", Bellingcat не имеет ни юридического, ни физического присутствия в России.

Российский Минюст включил в реестр СМИ, которые являются "иностранными агентами", проект расследователей Bellingcat.

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства.

При этом, в отличие от остальных СМИ, проект не имеет ни юридического, ни физического присутствия на территории РФ.

Сейчас в перечне 85 средств массовой информации, включая "Радио "Свобода", "Голос Америки", "Крым. Реалии", The Insider, что занимается расследованиями доходов российских чиновников, и зарегистрированной в Нидерландах компанией "Stichting Bellingcat.".

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"Мы отмечаем решение Минюста России сегодня назвать Bellingcat иностранным агентом. Однако, в отличие от большинства других "иностранных агентов", Bellingcat не имеет ни юридического, ни физического присутствия в России. Мы – фонд, зарегистрированный в Нидерландах без сотрудников в России", – говорится в сообщении.

Также в проекте пояснили, что таким образом Кремль, вероятно, хочет ограничить цитирование расследований Bellingcat российскими СМИ.

Bellingcat – веб-сайт журналистских расследований, специализирующийся на фактчекинге и разведке открытых источников. Основан британским журналистом и бывшим блогером Элиотом Хиггинсом.

Одним из важнейших проектов Bellingcat является исследование сбития рейса Malaysia Airlines Flight 17 в Украине. Группой Bellingcat установлено, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым был сбит самолет, входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ, которая базируется в городе Курске.

31 мая 2015 группа Bellingcat выпустила доклад о фальсификации российским Министерством обороны спутниковых фотографий, на которых якобы зафиксировано расположение украинских ЗРК "Бук".

Сайт группы Bellingcat опубликовал 23 февраля 2016 года новый отчет, в котором назвал подозреваемых в атаке на МН-17, которые могли быть причастны к катастрофе малайзийского "Боинга", сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Автор: Яна Ставская