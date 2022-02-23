Дипломатов вывозят на Родину "для защиты их жизни и безопасности".

В российском посольстве в Украине подтвердили информацию о том, что перед запланированной эвакуацией их сотрудники сжигали документацию.

Об этом представитель посольства рассказал в комментарии пропагандистского ТАСС.

"Это плановая процедура. В таких случаях, как сейчас, есть набор мер, которые нужно применить, в том числе из соображений безопасности", - сказал дипломат на условиях анонимности.

Как писал УНИАН, во Львове местные жители вызвали к генконсульству РФ пожарных, поскольку заметили на территории диппредставительства огонь. Тем не менее, дипломаты спасателей не пускали. В сети допустили, что россияне сжигали документы.

Эвакуация российских дипломатов

23 февраля Россия начала немедленную эвакуацию персонала из всех диппредставительств Украины. В Москве, 22 февраля, заявляли о планах вывезти сотрудников якобы "для защиты их жизни и безопасности".

В тот же день в Киеве под российским посольством состоялась акция против агрессии РФ. Участники мероприятия держали плакаты с упоминаниями о Путине, оккупации Крыма и новой вооруженной эскалации Кремля.

Сейчас на границе Украины сосредоточено почти 200 тысяч войск России, которые, как опасается Запад, Путин может привлечь к широкомасштабному наступлению.

21 февраля Путин признал "ЛДНР", после чего следовала новая волна провокаций со стороны российских наемников на Донбассе.

Кроме того, Россия во вторник официально одобрила использование регулярной армии за рубежом. Первые танки ВС РФ въехали в ОРДЛО еще в ночь на 22 февраля.

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