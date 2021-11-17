С начала 2022 года в украинской столице планируют повысить тариф на проезд в общественном транспорте до 20 грн.

В Верховной Раде депутаты выступили против повышения тарифов на проезд в столице и пели песню о Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Леся Забуранная (фракция "Слуга народа") с трибуны парламента подчеркнула, что фракция выступает против повышения в 2,5 раза тарифов на проезд в киевском городском транспорте.

Во время ее выступления на трибуне рядом была значительная часть фракции.

Забуранная отметила: "Новость о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте в городе Киеве в 2,5 раза действительно шокировала каждого украинца, и не только киевлянина". Она напомнила, что предполагается с 1 января повышение оплаты за проезд в коммунальном транспорте до 20 грн.

По словам депутата, в этой ситуации жители Троещины и Виноградаря, где годами обещают построить метро, теперь вынуждены будут ежедневно платить 80 грн, чтобы доехать до работы. В то же время в Киеве тратятся большие средства на строительство мостов, но это не имеет никакого результата. Все это свидетельствует, что "коррупция ударяет по карманам рядовых киевлян", считает Забуранная.

Читайте такжеВ Днепре ограничили льготный проезд в общественном транспорте (видео)Она отметила, что фракция и в парламенте, и в Киевсовете будет выступать против повышения тарифов. Кроме того, будут инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и аудит работы Киевского метрополитена. "Мы покажем киевлянам, мы покажем всей Украине, куда идут средства", - подчеркнула Забуранная.

После ее выступления в сессионном зале депутаты пошли на рабочие места, и слышно было, что кто-то в зале начал петь песню "Як тебе не любити, Києве мій".

Как сообщал УНИАН, в Киеве с начала 2022 года планируют повысить тариф на проезд в общественном транспорте.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - при покупке 1-9 поездок.

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Автор: Надя Пришляк