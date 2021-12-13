На оккупированных территориях опрос провести невозможно, потому что такую ситуацию создал Путин, отметил спикер ВР.

Любой референдум в Украине может проводиться только на территории, которая контролируется властями нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге, отвечая на вопрос о возможности голосования на референдуме жителей оккупированных территорий.

Он отметил, что если будет референдум, то жители оккупированных территорий смогут приехать и проголосовать на подконтрольной Киеву земле.

Стефанчук подчеркнул, что необходимо понять, кто виноват в том, что в Украине есть временно оккупированные территории, – "фамилия здесь одна – это Владимир Путин".

По его словам, люди на оккупированных территориях не смогут принять участие в референдуме, "потому что такую ситуацию создал конкретно президент Российской Федерации".

Читайте такжеНа Банковой назвали условие для проведения в Украине референдума по ДонбассуНапомним, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1", отвечая на вопрос о возможном референдуме о статусе ОРДЛО, относительно дальнейшей судьбы оккупированных территорий, не исключил возможность проведения референдума по Донбассу.

"Не исключаю референдума по Донбассу в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни – это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму, это может быть в целом по прекращению войны", – отметил он.

По словам президента, может быть так, что "какая-то страна будет нам предлагать те или иные условия".

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Автор: Надя Пришляк