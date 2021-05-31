Украинцев могут спросить о НАТО, судьбе ОРДЛО и количестве нардепов.

Вопрос вступления Украины в НАТО могут вынести на общегосударственный референдум. Также на обсуждение могут вынести вопрос о количестве депутатов Верховной Рады.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой собственные источники.

По данным СМИ, на референдум могут предложить украинцам высказать свое мнение по следующим трем темам:

Донбасс,

вступление Украины в НАТО,

количество нардепов.

"Планы по поводу этих голосований упираются в уровень общественного отклика, выбор даты их проведения и формулировки вопросов", - пишет издание.

Для того, чтобы референдум считался таким, что состоялся, в нем должны принять участие 50%+1 избирателей. Как рассказал один из собеседников издания в президентской команде, собрать больше 50% явки может только референдум о НАТО.

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос ситуации на Донбассе может быть вынесен на общегосударственный референдум. Зеленский отметил, что формат референдума может быть инициирован народом Украины.

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Автор: Юрий Годован