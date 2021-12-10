Президент Украины утверждает, что на сегодня нет никаких условий со стороны других стран в отношении особого статуса оккупированных Россией территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности проведения референдума по Донбассу.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", отвечая на вопрос о возможном референдуме о статусе ОРДЛО и о дальнейшей судьбе оккупированных территорий.

"Не исключаю референдума по Донбассу в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни – это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму, это может быть в целом по прекращению войны", - отметил он.

По словам президента, может быть так, что "какая-то страна будет нам предлагать те или иные условия".

Читайте такжеРоссия требует, чтобы НАТО официально отозвало обещание о вступлении Украины"Так может быть. На сегодня этого нет точно, то есть здесь нет никаких секретов у меня от общества. Я бы с такими вещами не шутил. И точно секретов не было бы, потому что это очень важные вещи, касающиеся нашего статуса, касающиеся наших территорий. Но если будет какой-то такой сложный вызов, то точно буду советоваться с нашим обществом", - отметил Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во время интервью президент сказал, что Украина уже "наелась" слов поддержки и нуждается в "большой роли" со стороны США.

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Автор: Надя Пришляк