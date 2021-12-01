В целом по общинам Хмельницкой области уровень освоения достигает 30-50%, отметил нардеп.

Неосвоенные субвенции, которые были выделены в течение 2021 года Кабинетом Министров Украины на социально-экономическое развитие общин, необходимо сделать переходящими на следующий 2022 год и оставить в местных бюджетах. С такой законодательной инициативой выступил народный депутат Украины из группы "Партия "За майбутнє" Сергей Лабазюк.

Читайте такжеНардеп Лабазюк объяснил, какие две важные проблемы решит большая приватизация"Как депутат-мажоритарщик, представляющий интересы жителей Хмельницкой области, постоянно нахожусь в тесном диалоге с представителями органов местного самоуправления. Сейчас ко мне обращаются руководители ОТГ с просьбой решить проблему — общины на местах не успевают освоить выделенные государством субвенции. Есть риск, что важные для людей проекты не будут реализованы в следующем году, ведь остатки средств в случае их неосвоения возвращаются в государственный бюджет", — заявил народный депутат.

В целом по общинам Хмельницкой области уровень освоения достигает 30-50%. Причина заключается в том, что нынешние субвенции так называемого "соцэконома" выделялись на разработку проектно-сметной документации, на которую нужно время, поэтому процесс освоения затянулся. Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий не все работы в рамках запланированных проектов можно выполнить.

"Учитывая многочисленные обращения глав ОТГ, вместе с коллегами подали ряд соответствующих поправок. В частности, к законопроектам № 6297, №6298 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2021 год, которыми предлагается оставить неосвоенные субвенций в местных бюджетах, а не возвращать до центрального. То есть сделать средства переходными в следующий бюджетный год для полной реализации запланированных в 2021 году проектов", — подытожил Лабазюк.

Напомним, в июле правительство направило в 188-й округ 10,2 млн грн субвенций, в октябре дополнительно выделено более 8 млн грн. В общем субвенции было направлено на реализацию 16 объектов в 7 общинах Хмельницкой области, а именно: Войтовецкой, Волочиской, Гвардейской, Лесогриневецкой, Наркевицкой, Россошанской и Черноостровских общинах.

Большая часть средств, а именно 7 млн гривен, предназначена для капитальных ремонтов в учебных заведениях, расположенных в округе. 2,3 млн гривен — на приобретение, установку и строительство спортивных площадок. Остальные деньги - на ремонт учреждений культуры, строительство внешних сетей водоснабжения и других важных объектов для ОТГ. Перечень объектов и ключевые приоритеты в работе были утверждены с учетом интересов местной общины.

Автор: Григорий Бондарь