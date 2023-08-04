Зарплаты бюджетникам должны быть не выше воинов на "нуле".

В парламент внесен законопроект о приостановлении на время действия в Украине военного положения расходов государственного и местных бюджетов на не первоочередные нужды.

В настоящее время текст проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективного использования средств в период действия военного положения" (регистрационный номер 9565) отсутствует на официальном сайте ВР.

"Если коротко, то там о том, что перекладывать брусчатку, состояние которой никому не мешало, возводить развязки на миллиарды гривен, и стадионы по селам, обновлять автопарки, летать чартерами с милыми эмодзи, убирать аэропорты, которыми никто не пользуется, содержать номенклатурные дачи, обмениваться открытками, покупать овощерезки в укрытие, снимать сериалы, ездить не за свой счет в командировку и устраивать празднования можно будет после победы. А пока у нас военное положение, расходы из местного и государственного бюджетов на это будут остановлены", - написала одна из авторов законопроекта Ольга Василевская-Смаглюк в Facebook.

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Также отмечает, что законопроектом предусмотрено установить максимум для зарплат всем, кто "получает средства за счет публичных финансов - не больше, чем может получить воин на нуле".

Законопроектом предусмотрено приостановить на время военного положения расходы на благоустройство населенных пунктов - ремонт покрытия путей, площадей, тротуаров, озеленение, создание мест отдыха, оборудование детских и спортивных площадок, кроме случаев, связанных с ликвидацией аварий и устранения последствий российской агрессии.

Также предлагается приостановить расходы на содержание государственных резиденций, дач, домов отдыха, находящихся на балансе органов государственной власти, а также содержание инфраструктурных объектов, не используемых во время войны

Согласно законопроекту, должны быть приостановлены расходы на приобретение транспортных средств, кроме для ВСУ, на обустройство укрытий товарами, не являющимися предметами первой необходимости, на производство аудиовизуальных произведений, оплату чартерных рейсов, закупку поздравительных открыток, изготовление государственных наград (кроме тех, которыми отмечают служащих Вооруженных сил Украины), организацию мероприятий по празднованию памятных и исторических дат

Также предусмотрено, что на время действия военного положения Максимальный размер зарплаты руководителей и работников государственных и коммунальных предприятий не может превышать 15-ти размеров минимальной зарплаты, то есть 100 тысяч 500 гривен.

Скандалы с закупками во время войны - последние новости

Недавно было несколько скандалов по поводу расходования средств из бюджетов во время войны. В частности, в Днепровском районе Киева были проведены закупки для гражданских укрытий, в частности, 306 барабанов, дорогостоящих овощерезок и сковородок.

Также киевские власти в 2023 году выделили на строительство кольцевой дороги, которую ремонтируют ежегодно, 872 миллиона гривен. Эта сумма почти соответствует финансированию ремонтов тех же отрезков Окружной дороги за предыдущие пять лет.

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