Сейчас Павел Бабий стал замглавы Днепровской райгосадминистрации. В РГА объяснили, как это произошло.

Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности временного исполняющего обязанности главы Днепровской райгосадминистрации Киева Павел Бабий остается в руководстве РГА. Сейчас он занимает должность заместителя главы администрации.

Согласно информации на официальном сайте Днепровской РГА, Бабий "с 3 июля 2023 года по настоящее время - заместитель председателя Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации".

Как пояснили в комментарии УНИАН в отделе по вопросам информационной политики РГА, согласно законодательству, Бабий после распоряжения Зеленского об увольнении его с должности врио главы РГА, вернулся на свою предыдущую должность. Решение о назначении на эту должность и соответственно увольнении лица принимается на уровне Киевской городской госадминистрации.

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Скандалы с закупками для укрытий в Киеве

Как известно, Бабий был назначен на должность зампредседателя РГА в январе 2021 года и занимал ее до 27 января 2022 года, после чего стал врио главы РГА. 1 июля этого года президент Зеленский освободил Бабия от исполнения обязанностей председателя Днепровской РГА.

Решение было принято в связи с резонансными госзакупками, проведенными Днепровской РГА, якобы важных для гражданских укрытий вещей, в частности, 306 барабанов, дорогостоящих овощерезок и сковородок.

На днях также стало известно также об объявленном тендере от управления образования Днепровского района на закупку 26 портативных радиостанций для укрытий на сумму 1178520 грн; 50 очистителей воздуха встроенным ионизатором по 30 тысяч грн за штуку.

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