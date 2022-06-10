В Елисейском дворце отметили, что дата возможного визита президента Франции в Украине еще не определена.

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе не приедет в Украину.

Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает Le Parisien.

В Елисейском дворце также отметили, что дата возможного визита президента Франции в Украину еще не определена.

По данным издания, поездка в Киев может последовать за планируемым визитом Макрона в Румынию, где он намерен встретиться с находящимися там французскими военными.

Визит Макрона в Украину:

10 июня 2022 года в СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон может на следующей неделе посетить Киев.

Об этом писала газета Le Figaro.

Как сообщалось, во Франции изучают возможность передачи Украине дополнительно шести новых САУ Caesar. СМИ предположили, что о передаче второй партии Макрон, возможно, объявит во время своего визита в Украину.

Помощь Франции:

Франция уже передавала Украине САУ Caesar. ВСУ ранее продемонстрировали, как самоходные гаубицы Caesar бьют российских оккупантов на фронте.

Справка УНИАН. Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

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