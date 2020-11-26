Гданьске открыли сквер в честь генерала армии УНР / фото twitter.com/adeshchytsia
В польском Гданьске появился сквер в честь генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко.
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Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.
"Скверы им. Генерала армии УНР Марка Безручко в Варшаве и Кошалине, перекресток во Вроцлаве, а сегодня - решение также и городских властей Гданьска. Спасибо президенту Гданьска, председателю и депутатам городского совета за поддержку этой инициативы", - говорится в сообщении.
Марк Безручко / фото twitter.com/adeshchytsia
Остановка наступления большевиков в Польше
- В августе 1920 года совместная операция войск УНР и польских войск позволила остановить наступление большевистских войск на Европу.
- Тогда благодаря умелой обороне Замостья под Варшавой украинскими и польскими частями под командованием полковника Армии УНР Марка Безручко Войску Польскому удалось одержать победу. Это разрушило планы большевиков по распространению «красной» революции в Европе.
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