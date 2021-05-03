Владимир Зеленский также поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Польша поддерживает вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Об этом он сказал во время произнесения совместных с президентом Польши Анджеем Дудой заявлений для СМИ по итогам переговоров в Варшаве. Трансляцию мероприятия вел Офис президента Украины в Facebook.

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Зеленский отметил, что на встрече с Дудой получил заверения в поддержке Украины в вопросе членства в Евросоюзе и НАТО.

«Я хочу поблагодарить, что господин президент (Польши Дуда - УНИАН) на нашей встрече еще раз заверил Украину в поддержке, адвокации членства нашей страны в ЕС и НАТО. Для нас также очень важный сигнал», - сказал он.

Президент также выразил благодарность, что Польша во главе с президентом Дудой поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Россией Крыма.

«Я знаю, что у нас есть некоторые исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет, потому что мы действительно друг друга прекрасно понимаем», - подчеркнул глава Украинского государства.

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь заявил, что на саммите НАТО, который состоится 14 июня, запланировано обсуждение «дорожной карты» для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО.

«На саммите НАТО в июне запланировано обсуждение „дорожной карты“ для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО», — заявил Дуда во время совместного брифинга с Зеленским в рамках саммита лидеров пяти государств в Варшаве.

Дуда выразил убеждение, что спорные исторические вопросы в отношениях между Украиной и Польшей можно будет урегулировать.

Что этому предшествовало

15 апреля Зеленский выразил убеждение, что пришло время для получения Украиной Плана действий по членству в НАТО и плана вступления в Евросоюз.

3 мая 2021 года во время дискуссии с президентами Польши, Эстонии, Латвии, Литвы о будущем европейской политики во время мероприятий по случаю 230-й годовщины принятия польской конституции в Варшаве, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС будет способствовать укреплению Евросоюза.

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Автор: Константин Гончаров