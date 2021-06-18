Информацию о вероятной отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и планах объявить досрочные парламентские выборы в Офисе президента Украины назвали фейком.

Об этом заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, сообщает агентство "Украинские новости".

«Никаких обсуждений досрочных выборов или отставок нет. Эта информация - вброс, конспирология и фейк. Это наша традиционная политическая или околополитическая забава - постоянно генерировать различные «шокирующие» слухи, а потом серьезно их анализировать и обсуждать. Но на самом деле, все это многослойная пустота», - сказал он.

Михаил Подоляк отметил, что такие слухи являются попыткой привлечь внимание, а также спекуляцией и интригами со стороны отдельных игроков на медиарынке и в политике.

"Либо это попытка, пугая отдельных депутатов и высокопоставленных чиновников, тем самым вовлекать их в собственные интриги", - добавил он.

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Автор: Григорий Бондарь