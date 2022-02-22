В Офисе президента убеждены, что Запад должен действовать принципиально.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал признание Россией независимости "ЛДНР".

Он отметил, что по состоянию на день 22 февраля есть определенная локализация эскалационных рисков на той же части территории Украины, которая не контролировалась государством и где продолжались боевые действия.

"Это еще раз доказывает правильность аргументов президента Зеленского в общении с партнерами, когда украинская сторона подчеркивала, что закончить войну на Донбассе означает ликвидировать основной источник эскалационных рисков для востока Европы. Россия разрушила Минский формат и соответствующий комплекс договоренностей. Почему это стало возможным? Очевидно, из-за недостаточного давления партнеров именно на российскую сторону для того, чтобы Россия выполняла свою часть обязательств", - отметил он.

Подоляк отметил, что теперь вопрос в том, чтобы увидеть достаточно мощную солидарную реакцию партнеров.

"На демонстративные эскалационные шаги России должна быть принципиальная политическая и экономическая реакция Запада. Фактически, российская сторона испытывает способность Запада уже сейчас доказать, что слово Запада имеет силу. Видим и продолжение провокационных обстрелов на Донбассе, разрушение социальной и энергетической инфраструктуры. За это – полная ответственность России, которая уже не только де-факто, но и де-юре признала факт агрессии против Украины", - заявил советник.

Он убежден, что Запад должен действовать принципиально.

"Жесткие и немедленные санкции против российских системообразующих банков, отраслевые санкции, ограничение движения капитала. Чтобы дальнейшая война стала такой дорогой для агрессора, что фактически невозможной", - отметил Подоляк.

Советник считает, что при этом надо сохранять направления для диалога.

"Это вопрос не только Украины, но и партнеров – определить формат дальнейшего диалога по ситуации безопасности и гуманитарным вопросам, который может быть результативным. Привлечение стороны-инициатора эскалации с признанием квазиреспублик к фактической юридической ответственности должно быть частью обязательно переговорного процесса по обеспечению безопасности", - подытожил он.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России.

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.