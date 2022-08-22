Взрывчатка могла сработать по звонку одного из обезличенных телефонов, выяснили журналисты.

За автомобилем, на котором перед убийством ехала дочь главного идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья, следили люди, у которых были обезличенные телефоны.

По звонку одного из обезличенных телефонов могла сработать взрывчатка, по сведениям Telegram-канала Mash, следствие рассматривает такую версию подрыва авто с Дугиной.

"Судя по показаниям биллинга, за внедорожником Дарьи ехали от предполагаемого места минирования (парковка усадьбы Захарово) до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети", - отмечается в материале.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 20 августа взорвали авто, за рулем которого была Дарья Дугина. Журналисты узнали, что взрыв произошел под днищем внедорожника.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что подрыв авто с Дугиной свидетельствует о начале внутреннего развала России. По его словам, в стране начинают битву различные политические группировки.

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