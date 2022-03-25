В то же время риск применения Россией химического оружия по-прежнему существует.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко считает, что западные страны слишком медленно вводят санкции против РФ.

Об этом он сказал в эфире информационного марафона.

"Международные сообщества полностью проинформированы о ситуации в Украине. Их реакция недостаточна, санкционный пакет можно было накладывать более активно и не растягивать во времени, как удава какого-то. Такое ощущение, что они хотят медлить как можно дольше. Это такой способ с Россией поторговать нефтью и газом, а партнерам говорить: "Мы ведь с Россией боремся, санкции налагаем. Терять деньги мы не хотим, потому как-то будем пилить", – сказал Лещенко.

В то же время он отметил, что риск применения Россией химического оружия до сих пор существует, ведь страна-агрессор пытается манипулировать фейками не только внутри своей страны, но и на международных площадках..

"То, что они пытаются сделать это на международных площадках, как раз настораживает, для этого должна быть какая-то причина, мы боимся, что, как говорят наши американские партнеры, может быть применение химического оружия самой Россией. Аргументом может быть использование технологии Украины", – сказал Лещенко.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели и до сих пор вводят мощные экономические санкции против страны-агрессора. Помимо прочего, ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Так, курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза.

Более того, мировые производители и бренды начали массово уходить с рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают зарабатывать "кровавые деньги". Среди таковых – Adidas, Leroy Merlin и Danone.

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