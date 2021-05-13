В Офисе генерального прокурора пояснили, что финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется.

Народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку пока не инкриминируют финансирование терроризма, потому что оккупированный Крым и РФ не признаны террористическими организациями.

Об этом рассказал первый заместитель генерального прокурора Роман Говда в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он заявил, что Генпрокуратура сообщила о подозрении именно в тех эпизодах, в которых "есть достаточно доказательств", и объяснил, почему нет подозрения о финансировании терроризма.

"История в том, что Крым, который аннексировала Российская Федерация, не признан террористической организацией. У нас признаны только "ЛНР", "ДНР" террористическими организациями. И содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", - пояснил он.

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Говда также сообщил, что финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется.

"Мы пошли с другой стороны. Крым в настоящее время является временно оккупированной территорией, что зафиксировано в резолюциях ООН, а также в законе о правах и свободах людей, а также есть правовой статус временно оккупированных территорий АР Крым. И именно поэтому мы квалифицируем это как разграбление национальных ценностей на территории оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма существуют и они расследуются в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду", - добавил он.

Дело против Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Проминь».

В тот же день стало известно, что Козак находится за пределами Украины.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями. Судья отказал в удовлетворении как ходатайства прокуроров о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 300 млн 930 грн залога, так и ходатайства защитников о взятии Медведчука на поруки его коллегами из фракции "ОПЗЖ".

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Автор: Олег Давыгора