Премьер Нидерландов уже получил поддержку многих союзников относительно того, чтобы занять должность по истечении срока полномочий Столтенберга.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал фаворитом гонки за пост генерального секретаря НАТО, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку в следующем году, затмив других кандидатов, включая премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что несмотря на то, что это еще не решено, поскольку к гонке может присоединиться больше кандидатов, 56-летний Рютте уже получил поддержку многих союзников относительно того, чтобы занять должность после окончания срока полномочий Столтенберга.

Рютте завершает 13-летнюю работу на должности премьер-министра Нидерландов. Он заявил, что уйдет из политики после формирования нового кабинета по результатам выборов, которые состоятся в среду.

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"Правительства Нидерландов и США говорили о шансах Рютте примерно в то время, когда он заявил в прошлом месяце, что готов работать, сказал один из людей, который говорил на условиях анонимности. Однако Рютте не контактировал напрямую со своими американскими коллегами", - говорится в материале.

Издание подчеркивает, что роль генерального секретаря НАТО и в дальнейшем будет оставаться критической, поскольку война России с Украиной затянется на годы.

"Главе НАТО нужно будет избежать более широкой эскалации между альянсом и Россией, а также поощрять союзников поддерживать военную и финансовую поддержку Украины, поскольку общественность начинает уставать от расходов", - пишет СМИ.

По его информации, другими претендентами на должность генсека НАТО являются упомянутая выше Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринс, которые недавно заявили, что готовы принять эту роль.

"Но и Каринс, и Каллас могут столкнуться с проблемами, учитывая, что балтийские страны считались слишком агрессивными в отношении Москвы, чтобы возглавить альянс", - отмечает издание.

Как известно, под руководством Рютте Нидерланды прислали Украине важные системы противовоздушной обороны и ведут обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

НАТО и война Украины против России - последние новости

Генсек НАТО сделал заявление о будущем военной помощи Украине. По словам Йенса Столтенберга, оказание помощи Украине – в интересах национальной безопасности всех союзников по альянсу, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Он уверен, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву.

"Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО пообещали поддержать Украину не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и потому, что это будет опасно для нас", – отметил он.

Ранее Столтенберг призвал Германию увеличить расходы на оборону до предусмотренных соглашением НАТО двух процентов ВВП.

"Речь идет о солидарности и распределении бремени. США тратят четыре процента валового внутреннего продукта на оборону, в Европе мы ближе к одному проценту. Это несправедливое распределение бремени", - сказал он.

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