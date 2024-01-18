На следующей неделе начнутся учения Steadfast Defender.

Сегодня стало известно, что в масштабных учениях НАТО "Стойкий защитник-2024" (Steadfast Defender-2024) примут участие 90 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Reuters, об этом заявил журналистам сегодня в Брюсселе главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Отмечается, что около 90 тысяч военных примут участие в крупнейших учениях НАТО за последние десятилетия. "Стойкий защитник" стартует на следующей неделе и продлится до мая текущего года.

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"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить Евроатлантический регион посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки", - заявил американский генерал представителям СМИ после двухдневной встречи руководителей национальных оборонных ведомств.

По словам Каволи, войска прибудут от союзников из НАТО и Швеции.

Учения НАТО - подробности

В прошлом году стало известно, что НАТО планирует провести крупнейшие совместные командные учения со времен Холодной войны, чтобы отработать отпечаток возможной российской агрессии против одного из своих членов. Сообщалось, что Steadfast Defender является частью быстрого перехода НАТО от реагирования на кризис к военному альянсу, вызванному вторжением в Украину. Предполагалось, что учения состоятся весной 2024 года, в них примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 тысяч военнослужащих. Как заявлялось, учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Также отмечалось, что в них примет участие Швеция.

Учения предназначены для "моделирования потенциальных маневров против противника, созданного наподобие коалиции во главе с Россией". В легенде учений эта коалиция получила название "Оккасус".

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