Больше информации и учений: в НАТО объяснили преимущества включения Украины в партнерство расширенных возможностей

Украина получит возможность лучше сблизиться с НАТО, как это делают другие страны-партнеры: Финляндия, Швеция, Грузия, Иордания и Австралия.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) объяснили преимущества приобретения Украиной статуса партнера Программы расширенных возможностей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во время онлайн-брифинга по итогам первого дня встречи министров обороны стран-членов Альянса, которая проходит в формате видеоконференции 17-18 июня.

«Я хочу поздравить Украину с тем, что она была признана Североатлантическим советом, всеми странами-членами НАТО партнером расширенных возможностей», - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что это важный шаг на пути партнерства между Альянсом и Украиной.

«И это свидетельствует о признании весомого вклада Украины в миссиях и операциях, возглавляемых НАТО. Для примера, в Афганистане, в Косово и в других странах, и мы высоко ценим вклад Украины в различные миссии и операции НАТО», - добавил Столтенберг.

«Как партнер расширенных возможностей, Украина получит выгоду от расширенного доступа к программам взаимосовместимости (войск). Речь идет о программах, по которым мы развиваем нашу способность сотрудничать вместе, совместно действовать», - подчеркнул генсек Альянса.

Также Украина получит более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять больший обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

По его словам, Украина получит возможность лучше сблизится с НАТО, как это делают другие страны-партнеры расширенных возможностей - Финляндия, Швеция, Грузия, Иордания и Австралия.

Как сообщал УНИАН, 12 июня НАТО признало Украину участником Партнерства расширенных возможностей.

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