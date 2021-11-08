Денис Малюська заявил, что в течение следующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор.

Министр юстиции Денис Малюська напомнил, что должны сделать олигархи с введением антиолигархического закона в действие.

Как сообщил Малюська в Facebook в субботу, 6 ноября, "Голос Украины" опубликовал закон об олигархах.

"Это означает, что в течение следующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор: либо получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, или же избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией)", - написал он.

Малюська напомнил, что тому, кто решит остаться олигархом и после введения закона в действие, будет запрещено: финансировать политические партии, быть покупателем объектов большой приватизации, финансировать политическую агитацию.

Кроме того, контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести существенные репутационные риски в деловом мире.

По словам министра, с целью имплементации закона об олигархах в ближайшее время Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации, Совет нацбезопасности и обороны утвердит Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, а также разработает такой реестр.

"Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", - отметил он.

Закон об олигархах, что известно

Как сообщал УНИАН, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

В законе определяется, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Автор: Антонина Доломанжи