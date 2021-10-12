Малюська пообещал покупателю подарок - смузи.

Министр юстиции Украины Денис Малюська предлагает купить Прилуцкую воспитательную колонию за 100 млн грн.

Об этом он написал в Facebook.

"В рамках большой распродажи тюрем передали Фонду государственного имущества Украины на продажу очередной лот - Прилуцкую воспитательную колонию - 100 млн грн", - отметил он.

По его словам, там 26 тыс. кв. м недвижимости, "готовая инфраструктура и коммуникации, 135 км от Киева". Министр пошутил: "Прошлые резиденты "коворкинга" уехали из него еще в 2019 году".

В комментариях Малюська написал, что покупателю колонии будет "смузи в подарок".

Продажа тюрем в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Украины предложил купить три тюрьмы.

По его словам, стартовая цена на Ковельскую колонию - 41 млн 624 тыс. 692 грн. Земельный участок - 4,86 га.

Стартовая цена для Ивано-Франковского учреждения исполнения наказаний №12 (Долинский район, с. Тростянец) - 7 млн 858 тыс. 392 грн. Земельный участок – более 67 гектаров.

Стартовая цена для Николаевской исправительной колонии №50 (Львовская область, Николаевский район, с. Держев) - 17 млн 116 тыс. 000 грн. Площадь – 15,5 га.

Автор: Надя Пришляк