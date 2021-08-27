По словам Кулебы, подготовка к встрече глав Украины и США продолжается.

Встречу президентов Украины и США из-за последних событий в Афганистане, по предварительным данным, переносить не планируют.

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне продолжалась очень активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба.

Он также прокомментировал перенос визита в Вашингтон премьера Израиля, причиной которого стали теракты в Кабуле.

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"Никто не планировал перенести. Просто именно в тот день, когда должна была состояться встреча Байдена с премьер-министром Израиля, произошел теракт, который унес жизни более 10 американских военных, поэтому визит просто перенесли на следующий день. Это форс-мажор, понятно. Но еще раз подчеркиваю, по состоянию на сейчас каких-то сигналов из Америки о переносе визита у нас нет", - сказал министр.

Визит Зеленского в США: ожидаемые результаты

Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне запланирована на 31 августа.

Перед визитом Зеленского к Байдену, Офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи. По словам экс-посла, цель документа – имплементация стратегического партнерства Украины и США.

"Дорожная карта" содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие два года. Речь идет о сферах безопасности и обороны, политики и дипломатии, энергетики, экономики и др. Документ касается и вопроса въезда и выезда украинцев и американцев в страны-партнеры. Кроме этого, поднимает вопрос верховенства права и внутренних реформ, с которыми США помогают Украине.

Автор: Юрий Годован