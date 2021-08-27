Накануне сообщали о 103 жертвах.

Число погибших в результате взрывов в Кабуле возросло до не менее чем 170 человек.

Об этом сообщает CBS News.

По словам представителя афганского министерства здравоохранения, большинство жертв – граждане Афганистана.

Из 13 погибших американских военных 10 были морскими пехотинцами. В пятницу ВМС США подтвердили, что еще одним убитым американцем был моряк.

Читайте такжеПентагон подтвердил только один взрыв возле аэропорта в КабулеВ результате нападения были ранены по меньшей мере 18 американских военнослужащих.

Днем сообщали о 103 жертвах.

Ранее Пентагон заявил об одном террористе-смертнике, подорвавшем себя у КПП международного аэропорта в Кабуле.

Аэропорт Кабула возобновил эвакуационные полеты.

Взрывы в Кабуле 26 августа: подробности

Взрыв произошел возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

В частности, взрывы прогремели возле пропускного пункта в аэропорт "Эбби-гейт" и отеля "Барон". Ответственность за эти взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Взрывы произошли через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые находились рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию в связи с усиленной террористической угрозой.

По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека.

Автор: Яна Ставская