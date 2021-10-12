Сегодня Нуланд начала свой двухдневный рабочий визит в Москву.

В Кремле не исключают встречи заместителя главы администрации Кремля Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд для обсуждения вопроса Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос, планируется ли разговор Нуланд с Козаком по поводу Украины, Песков сказал: "Вы знаете, что ранее существовал формат обмена мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. Этот формат работал, собственно, американцы консультировались и с немцами, и с французами, и с нами. Таким образом они получали информацию, что называется, из первых рук, и могли сопоставлять позиции участников нормандского процесса, поэтому в рамках обмена мнениями такого - да, мы не исключаем такие контакты".

На вопрос УНИАН, означает ли это, что "формат Козак-Нуланд" будет действовать на постоянной основе, представитель Кремля ответил отрицательно.

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"Нет, это не значит абсолютно. Пока, собственно, вряд ли такой формат "Козак-Нуланд" возможен. С другой стороны, все-таки какие-то первые такие робкие контакты возрождаются на двусторонней основе. Конечно, это позитивно. Много разногласий, тем не менее такие контакты только приветствуются", - добавил он.

Сегодня Нуланд начала свой двухдневный рабочий визит в Москву.

9 октября стало известно о визите Нуланд в Россию для обсуждения "ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов". Также заместитель госсекретаря США намерена посетить Британию и Ливан.

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Автор: Роман Цимбалюк