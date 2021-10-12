Перед этим Зеленский обсудил с ними проведение саммита "нормандской четверки".

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Политики обсудили "пробуксовку" процесса разрешения конфликта, который в Кремле назвали "внутриукраинским".

Сообщается, что они отметили важность реализации Минских договорённостей как безальтернативной основы урегулирования конфликта.

Читайте также"Детские обиды и комплексы": в ОП "проехались" по статье Медведева об Украине"Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже. С учётом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четвёрки", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном проведение саммита "нормандской четверки".

Нормандский формат

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

В январе 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Украинская сторона акцентировала на вопросах безопасности и на усилении этой составляющей договоренностей.

Как ранее сообщал УНИАН, Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он указал, что хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам.

Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Автор: Людмила Жерновская