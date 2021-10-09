У Нуланд также запланированы встречи в Бейруте и Лондоне.

Заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

После встречи в России Нуланд отправится в Бейрут, что в Ливане, 14 октября, где встретится с ливанскими представителями общественности и чиновниками, чтобы обсудить экономические реформы и выборы в следующем году.

А уже 15 октября Нуланд отправится в Лондон для встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками по ряду глобальных вопросов.

Нуланд занимает третью по рангу должность в Государственном департаменте. Она неоднократно бывала в Киеве и высказывала твердую позицию относительно суверенитета и независимости Украины.

Как писал УНИАН, двухпартийная группа сенаторов США призвала президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если не будет расширен штат американского посольства в Москве.

Раньше Блинкен выражал обеспокоенность блокированием России проведения в Польше совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в регионе Европа-Евразия.

В сентябре Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет на 2022 год в сумме 768 миллиардов долларов с пакетом санкций против суверенного долга России и российских чиновников и пропагандистов.

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Автор: Виолетта Орлова