Вопрос разрыва дипломатических отношений должен решать президент и МИД.

Необходимо разорвать дипломатические отношения не только с Россией, но и с государствами, которые готовы признать "ДНР" и "ЛНР".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуга народа").

"Я склоняюсь к тому, что надо расторгнуть дипломатические отношения (речь идет о России – УНИАН). Более того, я считаю, что надо расторгнуть дипломатические отношения с теми государствами, которые готовы признать так называемые ДНР и ЛНР", - сказал председатель комитета. При этом Мережко отметил, что этот вопрос должен решать президент Украины и Министерство иностранных дел и добавил, что "это пусть остается на усмотрение президента, МИДа".

Разрыв дипотношений с РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

"Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Это точно", - отметил он, говоря о вводе российских войск в ОРДЛО.

По словам Зеленского, он получил запрос от Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

После этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что не желают разрывать дипломатические отношения с Украиной.