Пресс-секретарь президента Песков счел разрыв дипотношений России и Украины нежелательным.

Разрыв дипломатических отношений с Украиной только усложнит ситуацию.

Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

"Безусловно, разрыв дипломатических отношений - крайне нежелательный сценарий, который сделает все еще сложнее, а главное - не только для государств, но и для народов двух стран", - подчеркнул Песков.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что не желают разрывать дипломатические отношения с Украиной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", - сказал Руденко.

Напомним, как писал УНИАН, Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

Он подчеркнул, что решения России были эскалационным шагом и юридической агрессией, которая дает "достаточно прочный фундамент" относительно вероятной эскалации со стороны России и со стороны боевиков.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина готовится подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека относительно действий России на Донбассе.

Сегодня, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. По словам Зеленского, он получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел.

Министерство иностранных дел Украины отзывает для консультаций временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

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