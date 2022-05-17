У здания посольства подняли флаг государства Израиль.

Сегодня, 17 мая в Киеве возобновило работу Посольство Израиля в Украине.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что флаг Государства Израиль у здания посольства лично поднял посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Кроме этого, сегодня первая леди Украины Елена Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог. Они говорили о гуманитарной помощи для нашего государства. Зеленская поблагодарила свою коллегу и народ Израиля за поддержку, медицинскую помощь израильских врачей получили уже 7 тысяч украинцев.

"Елена Зеленская также пригласила Михаль Герцог к участию в национальной программе по психологической помощи, которая разрабатывается по инициативе первой леди Украины. Жена Главы Украинского государства отметила, что именно Израиль имеет большой опыт борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством, что стало особенно актуальным для Украины", - добавили в ОП.

Ранее УНИАН уже сообщал, что посольство США вскоре возобновит работу в Украине.

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