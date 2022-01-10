Глава МИД Канады подчеркнула, что "безопасность Украины - это безопасность Европы, а значит - это безопасность мира".

В Канаде не исключают отправления в Украину оружия на фоне наращивание Россией войск вдоль украинской границы.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли отметив, что ее коллеги тесно работают над этим вопросом, пишет CTV.

"Мы призываем Россию вместе со всеми союзниками по НАТО прекратить наращивание войск рядом с Украиной... Когда дело доходит до угрозы, которую Россия представляет сейчас, именно поэтому я провела в пятницу важную встречу со всеми министрами иностранных дел НАТО, потому что важно, чтобы мы как альянс продемонстрировали силу, единство и решительность", - сказала Джоли.

Отвечая на вопрос, направит ли Канада Украине оружие для защиты в условиях российского вторжения, Джоли лишь отметила, что ее команда активно участвует в этом вопросе. По ее словам, сейчас важно работать с украинцами, чтобы противостоять их угрозам безопасности.

"Именно этим мы и будем заниматься. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим делом вместе с союзниками... Безопасность Украины - это безопасность Европы, а значит - это безопасность мира и Канады", - сказала Джоли.

Возможное вторжение РФ в Украину

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

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По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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