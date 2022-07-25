Десять претендентов были в финале, трое из них сняли свои кандидатуры.

29 июля Конкурсная комиссия по отбору председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) планирует объявить победителя конкурса.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что фактически в июне-июле "после устранения целого ряда препятствий, которые были определены в законодательстве, ведь прямой нормой является вопрос спецпроверки кандидатов, а взамен НАЗК такие спецпроверки прекратились", началась процедура собеседования.

"Такие собеседования состоялись на этой и прошлой неделе. Десять претендентов были в финале, трое из них сняли свои кандидатуры. С семью претендентами состоялись собеседования и, по предварительной информации, которая есть в секретариате Кабинета министров Украины, 29 июля комиссия предполагает свое заседание, на котором они предложат КМУ кандидатуру победителя для назначения на должность руководителя АРМА", - сообщил Немчинов.

Как ранее сообщал УНИАН, бывшему главе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и растрате более 426 миллионов гривен.

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