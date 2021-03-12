Для сохранения крупных арестованных активов, которыми управляет АРМА, расходуется до 75% дохода, который приносит коммерческое использование этих активов.

Об этом, говоря о результатах работы Национального агентства Украины по вопросам выявления розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявил врио главы АРМА Виталий Сигидин.

“Как видно из инфографики, среднемесячный доход компании-управляющего объектами коммерческой недвижимости за 10 месяцев 2020 года составил 4,2 млн грн. Из них 3 млн - это затраты на содержание активов, 1 млн - поступления в государственный бюджет 200 тыс. - вознаграждение управляющему. То есть условные 3 гривны из заработанных 4-х тратились на сохранение и восстановление самого актива. В общем, чтобы тот или иной актив приносил доход, он должен быть в надлежащем состоянии. К примеру, у нас в управлении находится 1000 полувагонов. Они были в плохом техническом состоянии, нуждались в ремонтах, были раскомплектованы, чтобы их эксплуатировать, управители должны были потратить значительную часть средств на ремонты. И этот ремонт - постоянный, потому что существует амортизация подвижного состава. Если же этого не делать, то активы будут изнашиваться и терять в цене. И это не только вагоны. Это также и недвижимость. Особенно, когда она была разрушена владельцами до передачи в управление АРМА", - сказал Сигидин.

Кроме того, он рассказал, что в прошлом году АРМА разыскала активы на 32 млрд грн, тогда как в управление предпринимателям переданы активы на 3,3 млрд грн.

"Так происходит, потому что не на все активы накладывается арест. Почему не накладывается арест, это вопрос к суду и правоохранителям. Именно этим объясняется эта разница. Другой момент - что АРМА есть сервисный орган и не может самостоятельно разыскивать активы, не может самостоятельно обращаться в суд относительно передачи в управление найденных активов. Мы это можем делать исключительно во взаимодействии с правоохранителями”, - отметил он.

Также он добавил, что АРМА имеет примеры успешного сотрудничества с правоохранителями, когда суды в результате такого сотрудничества передавали найденные активы в управление АРМА.

“Но таких примеров будет гораздо больше, когда будет запущена процедура планирования перед арестом. Подобно тому, как в результате совместных действий с ГБР и Офиса генпрокурора в конце прошлого года АРМА получило в управление значительное количество активов в Киеве - жилая и нежилая недвижимость, связанная с руководством одного из банков, по которому продолжается уголовное производство”, - сказал Сигидин.

С другой стороны, он заявил, что АРМА не разделяет инициативы законодателей о запрете Агентству продавать арестованные активы до окончательного решения суда.

“Без полноценного права реализации, но четко регламентированного и утвержденного нормативно, без возможности дискреционных решений пострадает в первую очередь бюджет государства и пострадают сами активы, вследствие порчи и обесценивания арестованного имущества получим упущенную выгоду для государства”, - сказал он.

Сигидин пояснил, что большое количество активов со временем теряет свою стоимость. Если ожидать судебное решение по этому или иному делу, чтобы продать активы, то они банально обесценятся, а расходы на их хранение АРМА не может осуществлять из-за отсутствия таких полномочий.

“Поэтому право реализации в АРМА должно быть, но оно должно быть четким, понятным и нормативно закрепленным”, - подытожил он.

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Автор: УНИАН