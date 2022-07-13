О подозрении сообщено еще четырем лицам.

Бывшему главе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины. Также "Украинская правда" отмечает, что подозреваемым оказался 38-летний Антон Янчук.

Отмечается, что действия чиновника квалифицировали, в частности по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также о подозрении сообщено еще четырем лицам: начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалисту отдела по развитию предприятия ГП "СЕТАМ", оценщику, основателю и директору частной компании.

"Следствие установило, что чиновники АРМА в сговоре с представителями ГП "СЕТАМ", частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку ГП "СЕТАМ" имущества, арестованного в рамках уголовных дел, и переданного в управление АРМА", - говорится в сообщении.

Схема, рассказали в НАБУ, действовала следующим образом: арестованное имущество передавали АРМА под предлогом исполнения постановлений следственного судьи. Чиновники АРМА в свою очередь готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или же они быстро портятся и могут потерять свою стоимость. В дальнейшем имущество оценивала компания-участница схемы по существенно заниженной стоимости. Затем имущество выставляли на электронные торги, организованные ГП "СЕТАМ". В то же время представители госпредприятия, участники-сговора, организовывали торги таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.

Так, НАБУ и САП получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов такой противоправной деятельности в течение 2019 года. Речь идет о продаже трех земельных участков в Одесской области, приобретенных в свое время для строительства торговых центров сети "Ашан", – реализовано в 18 раз дешевле рыночной стоимости; продажи 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области – занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной; продажа свыше 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в 5 раз дешевле рыночных цен; продажа зерна, крупы и масличных культур – в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

"В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих четырех эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн", - отметили в Бюро.

С целью предотвращения дальнейшей реализации преступления НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировали наложение ареста на упомянутые земельные участки и деньги, уплаченные за речной песок.

Детективы НАБУ исследуют и другие эпизоды коррупционной деятельности при реализации арестованного имущества. Следствие устанавливает других возможных участников коррупционной схемы.

В Бюро напомнили, что учредителем ГП "СЕТАМ" является Министерство юстиции Украины. Государственное предприятие специализируется на организации электронных торгов арестованным имуществом.

Вас также могут заинтересовать новости: