Автором карты стала гражданка РФ.

В Турции стерли карту РФ с оккупированным Крымом, которая была изображена на одной из скульптур.

Читайте такжеПремьер Словакии извинился за некорректную шутку о ЗакарпатьеОб этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Facebook.

Автором карты стала гражданка РФ во время одного из международных фестивалей искусства.

Узнав об этом, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов обратился к мэру города Адема Мурата Юджеля с просьбой удалить ложную карту.

"Благодарны турецким партерам за мгновенную реакцию. Теперь искусство не превращено в политический инструмент влияния и не вводит в заблуждение жителей и гостей замечательного города Алания о территории Российской Федерации. Крым - это Украина!"- подчеркнула Джапарова.

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Автор: УНИАН