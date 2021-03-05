В Турции стерли карту РФ с оккупированным Крымом, которая была изображена на одной из скульптур.
Читайте такжеПремьер Словакии извинился за некорректную шутку о ЗакарпатьеОб этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Facebook.
Автором карты стала гражданка РФ во время одного из международных фестивалей искусства.
Узнав об этом, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов обратился к мэру города Адема Мурата Юджеля с просьбой удалить ложную карту.
"Благодарны турецким партерам за мгновенную реакцию. Теперь искусство не превращено в политический инструмент влияния и не вводит в заблуждение жителей и гостей замечательного города Алания о территории Российской Федерации. Крым - это Украина!"- подчеркнула Джапарова.
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