В России отреагировали на заявление президента Украины, который допустил "полноценную войну" с РФ.

Появилась реакция российской власти на слова президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня сказал, что вероятность полноценной войны с РФ существует, но это будет ее самая большая ошибка.

Как пишет "Интерфакс", в Кремле восприняли слова Зеленского "с сожалением". Об этом заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты также спросили у него, видит ли Кремль опасность такой войны.

"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - сказал в ответ пресс-секретарь Путина.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также отреагировал на слова президента Украины, передает ТАСС.

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"Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае совершения провокации со стороны Киева", - заявил он.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность полноценной войны с Россией существует, но это будет ее самая большая ошибка. Об этом он сказал во время выступления на международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES). В частности, на вопрос модератора о том, реальна ли вероятность полноценной войны с Россией, президент ответил: "Полагаю, может быть...".

По мнению Зеленского, 2014 год был "шагом России вперед в этом вопросе, но благодаря украинцам стал и шагом назад".

Автор: Юрий Годован