Нуланд уточнила, что к нее нет доказательств, что отправителем точно является Россия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд допускает, что Россия может быть причастна к кровавым посылкам, адресованным украинским посольствам, пишет Европейская правда.

Отправку бандеролей с кровью и глазами животных в адрес дипмиссий Украины в ряде государств Нуланд осудила.

Она напомнила о комплексной атаке Украины со стороны России, эти отправления, по мнению представительницы Госдепа, тоже являются атакой на Украину.

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"Это ужасно и это направлено против Украины. Есть целый набор. "Матрица" ужасных вещей, которые сейчас направляются против Украины, и мы знаем, откуда они идут", - отметила Нуланд.

При этом она уточнила, что не располагает доказательствами, что отправителем точно является Россия: "В отношении этих отправлений я не располагаю какой-то конкретной информацией".

Почтовый терроризм украинских посольств

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в ряде стран Европы украинские дипломаты получили окровавленные посылки с глазами животных – в Венгрии, Нидерландах, Польше, Ховартии, Чехии.

Кулеба добавил, что Украина "изучает смысл этих посланий".

Этому предшествовал взрыв на территории украинского посольства в Мадриде, когда в адрес посла прибыло "письмо" с бомбой.

Такие же посылки получили вооруженный завод, поставляющий Украине РСЗО, испанский премьер и посольство США.

Кто стоит за террористическими актами – пока неизвестно.

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