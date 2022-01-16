Государственное бюро расследований анонсировало брифинг по этой теме.

Государственное бюро расследований проведет завтра, 17 января, брифинг, на котором обещают раскрыть детали следствия по делу в отношении функционирования преступной схемы поставки в течение 2014-15 годов угля с временно оккупированных территорий и содействие группой граждан Украины террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"17 января в 9:30 в помещении состоится брифинг на тему: "Обстоятельства и детали функционирования преступной схемы поставки в течение 2014-15 годов угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ГБР и Генпрокуратура Украины расследуют уголовное производство по преступной схеме поставки в течение 2014-15 лет угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Им инкриминируют ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) УК Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

По этим же статьям сообщено подозрение и пятому президенту Украины Петру Порошенко. Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР".

17 декабря 2021 года в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по данному делу. В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

Сам экс-президент заявил, что 17 января возвращается в Украину. В ГБР надеются, что в этот же день суд изберет ему меру пресечения.

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