По словам представительницы ГБР, Уголовный процессуальный кодекс не исключает такой возможности.

В Государственном бюро расследований не исключают проведения перекрестного допроса народных депутатов Виктора Медведчука и Петра Порошенко по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян.

По ее словам, Уголовный процессуальный кодекс не исключает такой возможности.

"Если будет соответствующая база и потребность, то следователи предпримут ответные действия, соответствующий фактаж соберут и пригласят на перекрестный допрос", - отметила Сафьян.

"Угольное" дело против Порошенко и Медведчука: справка УНИАН

17 декабря 2021 года в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу. Вернуться в Украину он планирует 17 января.

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20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

"Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", - пояснили в ГБР.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.