Меру пресечения продлили на 60 суток.

Суд продлил домашний арест народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчука в "угольном" деле.

Как в комментарии УНИАН сообщила одна из адвокатов Медведчука Лариса Чередниченко, соответствующее решение принял судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец.

По ее словам, меру пресечения продлили на 60 суток.

"Дату, до которой судья продлил домашний арест, он не указал в судебном решении", - отметила адвокат.

Чередниченко уточнила, что защита Медведчука будет обжаловать это решение суда.

Справка УНИАН. 12 октября Печерский райсуд Киева избрал Медведчуку меру пресечения по делу о государственной измене и содействии терроризму в виде круглосуточного домашнего ареста, отказав в удовлетворении ходатайства прокуроров о взятии под стражу с альтернативой залога в 1 млрд грн. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие санкции против каналов соратников МедведчукаПоэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины к орбите влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Кроме того, Медведчук является подозреваемым по делу о госизмене и покушении на разграбление ресурсов в оккупированном Крыму.

Он вместе с другим депутатом от "ОПЗЖ" Тарасом Козаком подозревается в незаконной передаче РФ газового месторождения в Крыму; предоставлении российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведении подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

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