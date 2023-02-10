Пока не известно, что ответил Орбан на приглашение Зеленского.

В Брюсселе на саммите лидеров ЕС президент Украины Владимир Зеленский во время диалога с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину.

Об этом сообщило венгерское издание Népszava со ссылкой на источники, знакомые с содержанием диалога политиков. Источники сообщили, что на саммите главы государств и правительств поделились на несколько переговорных групп с украинским президентом. Орбан встретился с Зеленским вместе с лидерами Словении, Болгарии, Кипра, Греции, Хорватии, Австрии.

Фото момента рукопожатия с Зеленским Орбан выложил у себя в соцсети.

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Как сообщило издание со ссылкой на источники, в ходе диалога украинский президент пригласил Орбана посетить Киев, но принял ли венгерский политик приглашение неизвестно.

По информации источников издания, главной темой обсуждения на получасовой встрече восьми лидеров стали поставки оружия. Зеленский начал с перечня нужного ВСУ оружия. При этом премьер Венгрии и канцлер Австрии поспешили заявить, что не смогут выполнить просьбу Зеленского.

Отношение Венгрии к Украине

Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном постоянно делает скандальные заявления по поводу Украины. С момента начала войны сам Орбан достаточно четко проявил свою антиукраинскую позицию.

Кроме того, Будапешт неоднократно препятствовал введению европейских санкций против Кремля. В результате у Будапешта возникли проблемы с финансированием от ЕС. 30 ноября 2022 года стало известно, что Венгрия не получит 7,2 млрд евро, пока правительство Орбана не проведет судебные и антикорупционные реформы.

Также Венгрия отказалась помогать Украине оружием и запретила провоз по своей территории оружия для ВСУ.

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