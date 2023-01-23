Он выразил уверенность, что Венгрии не удастся блокировать все решения ЕС по Украине.

Венгрия не сможет постоянно шантажировать все страны-члены Евросоюза своим правом вето в совместных решениях, в том числе и тех, которые касаются Украины.

Такое мнение высказал посол Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов в интервью "Европейской правде". Как отметил Ченцов, власти Венгрии не смогут заблокировать, как планируют, выделение дополнительной военной помощи для Украины и в ЕС найдут способы принять это решение. Это произойдет, потому что возможность Будапешта применять право вето не является безграничной.

"Венгрия пытается защищать свои интересы, но часто пытается это делать за счет других, в том числе Украины, и Украина становится заложницей этих сложных ситуаций внутри ЕС. Есть ли у них возможность все блокировать? Это всегда баланс. Если ты переходишь определенные красные линии, тебя перестают воспринимать и ты оказываешься в изоляции", - пояснил дипломат.

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По его мнению, Венгрия не сможет без серьезных аргументов блокировать дальнейшие европейские санкции против РФ.

"У Венгрии нет реальных аргументов, почему они выступают против продления санкций. Аргумент "не хочу" в ЕС не работает. Государство должно доказать, почему такое решение является важным не только для него, но и для всего ЕС, аргументировать его и получить большинство. Я считаю, что это обречено на поражение", - сказал Ченцов.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Риторика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направлена на поддержку России. Он неоднократно призывал отказаться от санкций против РФ из-за нападения на Украину.

По мнению экспертов, за последние 10 лет Венгрия стала зависима от России, а правительство фактически утратило суверенитет в вопросах международной политики поскольку Будапешт продался РФ за дешевые газ и нефть.

При этом Орбан публично заявил, что Украина не сможет победить РФ даже с поддержкой стран Североатлантического альянса.

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