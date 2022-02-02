Там предположили, что это слово было употреблено некстати.

В Белом доме заявили, что больше не будут описывать возможное вторжение России в Украину как "неизбежное".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Там предположили, что это слово было употреблено некстати. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что использовала это слово однажды.

"Я думаю, что другие использовали его однажды. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, это послало сигнал, который мы не собирались присылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение", - пояснила она.

Напомним, на прошлой неделе Псаки заявила, что вторжение российских войск в Украину продолжает быть "неизбежным", что вызвало негативную реакцию в Украине. Украинские чиновники, включительно с президентом Владимиром Зеленским, не согласились с этим и заявили, что подобные описания могут вызвать панику и экономические потрясения.

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Возможное вторжение РФ в Украину

Осенью прошлого года РФ обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. В Украине и ряде стран Запада предупреждали, что РФ может решиться на полномасштабное вторжение.

В конце января текущего года американский президент Джо Байден говорил, что США не намерены отправлять своих военных в Украину.

В том же месяце секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что стянутых к границе с нашей страной войск России недостаточно для полномасштабного вторжения.