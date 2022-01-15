Псаки посоветовала России наконец определиться, каким будет дальнейший путь кризиса на российско-украинском приграничье.

Белый дом отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести трехсторонние переговоры с российским главой Владимиром Путиным.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь администрации Джен Псаки.

Она заявила, что Путин должен определить, какой путь он выберет: дальнейшая эскалация и санкции, или диалог.

"Мне нечего ответить в плане дальнейших шагов в переговорах. Сейчас все вернулись в свои столицы и это обсуждают. Замечу, что позиция президента и наша заключается в том, что Путин и Россия должны определиться, каким будет дальнейший путь. Мы готовы независимо от того, что они решат. Если они решат вторгнуться в Украину, экономические последствия будут далеко за пределами 2014 года. Если они решат, что захотят участвовать в дипломатических беседах и переговорах, мы открыты. И мы надеемся, что они это сделают", - ответила Псаки.

Читайте такжеНа 99,9%: Данилов убежден, что за кибератакой на украинские правительственные сайты стоит РоссияРоссия должна сама сделать выбор, еще раз подчеркнула Псаки.

Предложение Зеленского

14 января руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с Россией.

По словам Ермака, американская сторона восприняла предложение с интересом.

В свою очередь, в России ответили, что пока такого предложения не получали.

Угроза полномасштабного нападения России на Украину: что известно

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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