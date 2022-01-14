Ранее на Банковой сообщили, что предложили президенту США провести трехстороннюю встречу с Путиным.

В Кремле прокомментировали предложение президента Украины Владимира Зеленского американскому коллеге Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости".

"Нет. Пока ничего не поступало", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступили ли уже предложения от американской стороны о проведении такого саммита.

Ранее сегодня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным. "Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - сказал Ермак.

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Американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан сегодня заявил, что РФ готовит спецоперацию на Донбассе, чтобы создать повод для вторжения.

Недавно на фоне угрозы очередного нападения РФ Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".