В США отметили, что Россия продолжает вести агрессивную риторику, распространять дезинформацию в мире и искать предлог для вторжения.

В США выразили несогласие с заявлениями украинских властей по вопросу оценки исходящей от Москвы опасности для Киева.

Это следует из ответа пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки журналисту на вопрос о том, согласны ли в Вашингтоне с заявлениями украинских властей о том, что российское вторжение не неизбежно. В частности, министр обороны Украины Алексей Резников ранее призвал украинцев сохранять спокойствие и не собирать тревожные чемоданы.

"Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим - различную подготовку, в том числе сотню тысяч российских военных на границе", - ответила Псаки на брифинге.

По ее словам, Россия продолжает вести "агрессивную риторику", распространять дезинформацию в мире и искать предлог для вторжения.

"Мы видим рост агрессивных действий и подготовки на границе", - отметила Псаки.

Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

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23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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