Министр рекомендует иметь йод, чтобы замазывать раны детям.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинцам не нужно собирать тревожные чемоданы на фоне новостей об угрозе вторжения РФ в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли гражданам Украины иметь тревожный чемодан, Резников ответил: "Нет не стоит. Не нужно иметь никакого тревожного чемодана. Максимум держите у себя необходимые вещи, если ваш ребенок, малышня, где-то упадет и синяки набьет". При этом добавил, что для этого необходимо иметь йод. "Купите ему йод. Не более того", - подчеркнул министр.

Он призвал сохранять спокойствие, отметив, что в Украине уже 8 лет идет война. Он считает, что Вооруженные Силы Украины способны защитить граждан государства.

Читайте такжеРезников призвал каждого украинца подумать, как он будет отражать возможную агрессию РоссиюНапомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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