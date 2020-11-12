Трудовой коллектив Херсонской верфи, одного из самых передовых судостроительных предприятий в Украине, встретился с кандидатом на должность мэра Владимиром Сальдо. После общения с работниками политик отметил, что в условиях карантина оранжевой зоны местные власти должны помочь жителям и бизнесу пережить эти нелегкие времена с минимальным ударом по кошельку.

Событие транслировалось в эфире телеканала 112 Украина.

«Херсон – город корабелов. Сегодня трудовой коллектив Херсонской верфи показал мне, чем сейчас предприятие загружено. В сложных социально-экономических условиях, когда рабочее место и заработки семей из-за карантинных ограничений стали основным фактором выживания, херсонские корабелы, а это 1000 рабочих мест, выполняют заказ. Производственные мощности судостроительных предприятий позволяют строить средне- и крупнотоннажные полнокомплектные суда водоизмещением до 120 тысяч тонн, выполнять сложные судоремонтные работы. Заказчиками заводов выступают компании из Голландии, Норвегии, Великобритании и других стран мира», – сказал Владимир Сальдо.

По его словам, херсонцев беспокоит вопрос того, как они будут добираться до работы. Потому что сегодня завод активно работает и выполняет заказы для Голландии. Однако Херсонская верфь может работать еще продуктивнее, но в Херсоне и по всему миру объемы заказов через пандемию сокращаются, многие контрагенты, особенно из Европы, взяли паузу.

«Сейчас, когда для города и его жителей главным вопросом стало выживание в условиях карантина оранжевой зоны, который ввело вчера правительство, задача местных властей – создать такие условия, чтобы ограничения как можно меньше ударили по кошельку жителей. Город ждет снижение деловой активности. Такая же ситуация по всему миру... снижение экономической активности, на рынке наблюдается дефицит ликвидности, у многих клиентов нет средств для финансирования ремонтов и работ. Объемы заказов сокращаются, многие контрагенты, особенно из Европы, взяли паузу. Общая неопределенность приводит к тому, что инвестпроекты замораживаются», – подчеркнул кандидат в мэры Херсона.

Владимир Сальдо также отметил, что эпидемиологическая ситуация в Херсоне ухудшается с каждым днем. Возникает вопрос, готовы ли больницы к приему больных коронавирусом.

«Возникает вопрос к оснащению медицинских учреждений. Насколько они подготовлены для приема тяжелобольных. Потому что большая часть больных COVID-19 находится в самоизоляции, но есть много случаев, когда у людей начинаются осложнения и их вынуждены госпитализировать. Здесь опять-таки есть вопросы к власти. Нужно обязательно выделять средства, и они должны идти именно на оснащение больниц, для закупки аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты для врачей, которые сейчас на передовой. Я думаю, что в ближайшее время будут созданы условия для преодоления этого всего и отработан такой регламент жизни в нашем государстве и Херсоне, который даст возможность понять людям, что надо делать для того, чтобы работа не останавливалась и чего надо избегать. Потому что есть две угрозы: одна – угроза жизни, другая – угроза экономического падения и невозможность обеспечить свою жизнь», – резюмировал политик.

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Автор: УНИАН