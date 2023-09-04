После увольнения Резникова с должности в парламент должно поступить представление президента о назначении Умерова новым министром обороны.

Верховная Рада Украины рассмотрит увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны в 5 сентября, а рассмотрение кандидатуры Рустема Умерова запланировано на 6 сентября.

5 сентября парламент должен уволить Умерова с должности главы Фонда государственного имущества, сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседников в руководстве фракции "Слуга народа".

Они рассказали, что после увольнения Резникова в парламент должно поступить представление президента о назначении Умерова новым министром обороны. После этого Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит его документы и подготовит проект постановления о назначении.

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Известно, что 5 сентября Умеров собирается посетить заседание фракции "Слуга народа", где ответит на вопросы нардепов. 6 сентября Рада планирует рассмотреть его утверждение на должность министра.

Относительно назначения нового главы ФГИ, то вопрос пока на паузе. При этом основным кандидатом является действующая председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская, но она, по словам источников, "уже не хочет".

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4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке. Он добавил, что готов отчитаться о своей работе. Впоследствии комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

В свою очередь, Рустем Умеров, который должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова, подал заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества.

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