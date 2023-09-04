Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

Рустем Умеров, который должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова, подал заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества.

О поступлении соответствующего заявления в Верховную Раду Украины сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук. По его словам, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Смена главы Минобороны - детали

Слухи о вероятной отставке Резникова идут в украинском обществе уже несколько месяцев. Резонанса они получили несколько дней назад, когда несколько нардепов со ссылкой на свои источники сообщили, что вместо Резникова министром обороны должен стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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Впоследствии, в вечернем обращении 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на этой неделе парламенту предложат принять соответствующее кадровое решение, уволив Резникова и назначив на его должность Умерова.

Утром 4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке. Он добавил, что готов отчитаться о своей работе.

В своем заявлении министр также добавил, что сейчас уже освобождено более 50% временно оккупированных Россией территорий Украины. Он напомнил, что от его назначения на должность Украина прошла непростой путь - от категорического отказа предоставлять Украине Стингеры до формирования "авиационной коалиции", предоставления современных танков, средств ПВО/ПРО, дальнобойных ракет, бронетехники, артиллерии, РСЗО, других видов современного оружия западного образца.

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